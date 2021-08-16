Почему Апраксин двор не должен стать туристическим аттракционом или арт-кластером?

Как он может гармонировать с современным Петербургом?

Необходимо сохранять его аутентичность — это тоже задача для будущих архитекторов проекта. Не хотелось, чтобы пространство превращали в арт-кластер, так мы потеряем его уникальность, да и едва ли получим что-то осмысленное в принципе. Хороший контрпример в этой ситуации — «Новая Голландия». Общественное пространство сделано здорово, но старые здания отреставрированы с таким энтузиазмом, что мы не ощущаем их принадлежность другой эпохе.

По своей структуре Апраксин рынок очень современный: он многофункциональный, демократичный, здесь представлено множество разных культур и национальностей. Сейчас это место воспринимается как социальная неудача, но это проблема деталей. Стоит просто сделать место чистым и безопасным, оно станет интересно каждому петербуржцу: будь то человек, желающий сэкономить деньги на покупке носков, или состоятельный гражданин, который хочет интересно провести выходной и увидеть «живую» часть города.

Во всем мире у подобных территорий есть колоссальный потенциал, обусловленный и старинной архитектурой, которая сама по себе является драйвером развития, и специфическим духом свободы. Спонтанность и стихийность — колоссальные ресурсы, которые могут преобразиться в большие деньги с помощью и местных, и туристов, поэтому не нужно разрушать Апраксин двор.