Почему Апраксин двор не должен стать туристическим аттракционом или арт-кластером?

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Konstantin Lenkov / Shutterstock.com
Апраксин двор — это пример того, насколько трудно идет преобразование исторических кварталов в городе. Почему так происходит?
В первую очередь, потому что нет механизма согласования интересов разных собственников. Преобразование Апраксина двора невозможно без институции, которая взялась бы курировать процесс и находить административные и финансовые решения. В России очень многие процессы очень забюрократизированы. Например, я не думаю, что выселение арендаторов — это сознательное решение. То есть нужен кто-то, кто будет готов находить тонкие решения и возможности их реализации. Второе важное звено — это архитектор, который хорошо понимал бы и градостроительную задачу, и необходимость как-то обеспечить своими решениями такой сложный процесс с многими участниками.
Проблема Апраксина двора заключается в невероятной неухоженности самой территории: разбитые дороги, отсутствие фонарей и скамеек. С этим пространством все не так плохо, как принято говорить. Это совершенно удачный городской жанр: есть лавки с дешевой одеждой, комиссионки, бюджетные этнические забегаловки. Многие города мечтают, чтобы у них было нечто подобное.
Как он может гармонировать с современным Петербургом?
Необходимо сохранять его аутентичность — это тоже задача для будущих архитекторов проекта. Не хотелось, чтобы пространство превращали в арт-кластер, так мы потеряем его уникальность, да и едва ли получим что-то осмысленное в принципе. Хороший контрпример в этой ситуации — «Новая Голландия». Общественное пространство сделано здорово, но старые здания отреставрированы с таким энтузиазмом, что мы не ощущаем их принадлежность другой эпохе.
По своей структуре Апраксин рынок очень современный: он многофункциональный, демократичный, здесь представлено множество разных культур и национальностей. Сейчас это место воспринимается как социальная неудача, но это проблема деталей. Стоит просто сделать место чистым и безопасным, оно станет интересно каждому петербуржцу: будь то человек, желающий сэкономить деньги на покупке носков, или состоятельный гражданин, который хочет интересно провести выходной и увидеть «живую» часть города.
Во всем мире у подобных территорий есть колоссальный потенциал, обусловленный и старинной архитектурой, которая сама по себе является драйвером развития, и специфическим духом свободы. Спонтанность и стихийность — колоссальные ресурсы, которые могут преобразиться в большие деньги с помощью и местных, и туристов, поэтому не нужно разрушать Апраксин двор.
Какие прогнозы?
Есть три плохих сценария. Первый — все останется как есть, и обстановка превратится в почти криминальную. Второй — Апраксин двор решат «выселить» и он станет еще один проблемным памятником архитектуры, как Конюшенное ведомство, только намного больше. Третий — вся территория превратится в туристический аттракцион как Портобелло-роуд в Лондоне — это тоже неидеально. Хороший сценарий — если город найдет подход, когда среда ее качество будут улучшаться, будут находится интересные градостроительные и архитектурные решения, по большому счету не затрагивающие наполнение комплекса, просто иначе его преподнесут. До сих пор нам предлагали слишком стерильные концепции, которые игнорировали локальную атмосферу. Тут нужно бюро, которое сумеет не переделать все и не «привести в порядок», а добавить что-то к тому, что уже есть. Может быть, это должна быть европейская команда с опытом поиска неожиданных ответов на вопросы.
Идеальный Апраксин двор — еще более разнообразный, чем сейчас, но чистый, безопасный и, может быть, с какими-то остроумными временными архитектурными решениями. Сейчас прогнозы строить трудно. Надеюсь, что в нашей жизни ещё что-то зависит от воли людей. Если все будет, как и раньше, процесс затянется, некоторые арендаторы уйдут, а Апраксин двор и дальше будет восприниматься как проблема. Хочется верить, что в правительстве найдется человек, который не пожалеет ресурсов и сможет увидеть колоссальный потенциал этого места.
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