Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на «информированного источника», сегодня, 11 октября, на канале «Осторожно: Собчак» должно было выйти новое интервью. Однако работу над проектами пришлось поставить на паузу — выходы всех запланированных ранее выпусков приостановлены.

Напомним, авария с участием Ксении Собчак произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер—Альпика Сервис. Водитель автомобиля Mercedes с Собчак на пассажирском сидении при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по инерции задел микроавтобус.

Один человек погиб на месте — это 35-летняя пассажир автомобиля Volkswagen. Еще двое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу — по предварительным данным, один из них скончался. По факту столкновения автомобилей возбуждено уголовное дело. Как пишет «Российская газета», водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину.

По словам Собчак, после столкновения она потеряла сознание, ассистентка перевела ее в другую машину. Директор Собчак сразу вызвал скорую и пытался узнать, могут ли они чем-то помочь пострадавшим в другой машине — но ими уже занимались другие люди. Журналистка получила многочисленные травмы и сотрясение головного мозга.