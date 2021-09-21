Смольный в ближайшие три года выделит на строительство метро 150 млрд рублей

В Смольном готовы выделять по 50 млрд рублей в год на строительство метро. По планам финансирование отрасли увеличится и в ближайшие три года может составить 150 млрд рублей, пишет «ДП» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.
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По словам чиновника, в бюджете следующего года заложено на эту сферу лишь 28 млрд рублей. Сумма расходов на последующие два года оценивается в 32 и 35 млрд рублей соответственно.
Однако правительство Петербурга готово выделить средства транспортному блоку, если тот попросит увеличить суммы расходов. Соответствующие корректировки могут поступить ко второму чтению финансового документа.
Напомним, перерегистрация «Газпрома» принесет Петербургу дополнительных 17 млрд рублей доходов в 2021 году. Далее сумма вырастет более чем в два раза. Эти деньги планируют направить на строительство новых станций метро.
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