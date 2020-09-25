Выхода из метро на Театральную площадь не будет. Смольный принял решение отказаться от строительства наземного вестибюля возле Мариинского театра, против возможного появления которого ранее выступал художественный руководитель театра Валерий Гергиев.
Смольный принял решение не строить выход из метро на Театральную площадь
«Губернатор напомнил, что Театральная площадь — историческая. Один наземный вестибюль станции «Театральная» будет на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Место второго выхода должны определить специалисты. При выборе обязательно будет учитываться мнение горожан», — отмечают в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова.
В настоящий момент начинается проходка второго перегонного тоннеля к будущей станции метро «Театральная» на глубине почти 50 метров.
Вопрос о размещении вестибюля строящейся в данный момент станции метрополитена «Театральная» решался в августе 2020 года. Тогда же художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев призвал сохранить Театральную площадь в том виде, в каком она была 150 лет назад — по его мнению, строительство выхода «изуродует Театральную площадь».
Напомним, наземный вестибюль станции метрополитена «Театральная» возле Мариинского театра появится к 2025 году, а новая Красносельско-Калининская линия будет запущенна в 2023-м — тогда же откроются станции «Юго-Западная» и «Путиловская». Дольше всего придется ждать новые станции Лахтинско-Правобережной линии — «Шкиперская» и «Морской фасад». К 2023 году планируется представить их проекты, а построить к 2030-у.
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