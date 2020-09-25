«Губернатор напомнил, что Театральная площадь — историческая. Один наземный вестибюль станции «Театральная» будет на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Место второго выхода должны определить специалисты. При выборе обязательно будет учитываться мнение горожан», — отмечают в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова.

В настоящий момент начинается проходка второго перегонного тоннеля к будущей станции метро «Театральная» на глубине почти 50 метров.

Вопрос о размещении вестибюля строящейся в данный момент станции метрополитена «Театральная» решался в августе 2020 года. Тогда же художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев призвал сохранить Театральную площадь в том виде, в каком она была 150 лет назад — по его мнению, строительство выхода «изуродует Театральную площадь».

Напомним, наземный вестибюль станции метрополитена «Театральная» возле Мариинского театра появится к 2025 году, а новая Красносельско-Калининская линия будет запущенна в 2023-м — тогда же откроются станции «Юго-Западная» и «Путиловская». Дольше всего придется ждать новые станции Лахтинско-Правобережной линии — «Шкиперская» и «Морской фасад». К 2023 году планируется представить их проекты, а построить к 2030-у.