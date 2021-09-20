В России завершились трехдневные выборы в Госдуму, но окончательные итоги подведут только 24 сентября. Вот предварительные результаты

Все кандидаты от оппозиции проиграли на выборах в Москве — несмотря на то, что лидировали вплоть до финального подсчета голосов. Так, в округе №198 самовыдвиженец Анастасия Брюханова лидировала после обработки 99,57% протоколов с результатом 27,14%, а кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская шла второй с 25,55%. После обработки всех протоколов победителем стала Хованская, получившая 28,78% голосов, окончательный результат Брюхановой — 23,28%.

Окончательные итоги выборов подведут только к концу недели — в пятницу, 24 сентября. В Кремле прошедшие выборы считают «конкурентными, открытыми и честными». «Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.