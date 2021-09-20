В России завершились трехдневные выборы в Госдуму, но окончательные итоги подведут только 24 сентября. Вот предварительные результаты

Вечером 19 сентября в России завершились трехдневные выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Итоги должны были подвести сегодня, 20 сентября, в 14:00, однако этого не произошло — окончательные результаты обнародуют только в пятницу, 24 сентября. В настоящий момент обработано 99,69% протоколов, лидирует партия «Единая Россия». Рассказываем все, что известно о результатах выборов.
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К 15:30 20 сентября обработано 99,69% протоколов. Согласно предварительным итогам голосования по Федеральному округу, выборы завершаются следующим образом:
- «Единая Россия» — 49,85% голосов (27 915 255)
- КПРФ — 18,96% (10 616 253)
- ЛДПР — 7,50% (4 200 924)
- Партия «Справедливая Россия — за правду» — 7,44% (4 164 368)
- Партия «Новые люди» — 5,33% (2 986 507)
Таким образом, фракции в Госдуме по итогам выборов смогут сформировать пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Новая фракция в Госдуме появляется впервые с 2007 года. «Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Все кандидаты от оппозиции проиграли на выборах в Москве — несмотря на то, что лидировали вплоть до финального подсчета голосов. Так, в округе №198 самовыдвиженец Анастасия Брюханова лидировала после обработки 99,57% протоколов с результатом 27,14%, а кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская шла второй с 25,55%. После обработки всех протоколов победителем стала Хованская, получившая 28,78% голосов, окончательный результат Брюхановой — 23,28%.
Окончательные итоги выборов подведут только к концу недели — в пятницу, 24 сентября. В Кремле прошедшие выборы считают «конкурентными, открытыми и честными». «Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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