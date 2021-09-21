ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму. Конституционное большинство — у «Единой России»

Несмотря на то, что ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму, окончательные итоги объявят позже — к концу недели, 24 сентября. Сейчас голоса распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 49,82% (28 064 258 голосов); КПРФ — 18,93% (10 660 599); ЛДПР — 7,55% (4 252 096); «Справедливая Россия — За правду» — 7,46% (4 201 715); Партия «Новые люди» — 5,32% (2 997 676).

По одномандатным округам голоса распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 198 округов (88%); КПРФ — 9; «Справедливая Россия — За правду» — 8; Самовыдвиженцы — 5; ЛДПР — 2; «Родина» — 1; «Партия роста» — 1; «Гражданская платформа» — 1.

Согласно результатам выборов, в Госдуме впервые с 2007 года будет образовано пять фракций, а не четыре. Остальные партии, участвовавшие в выборах (Партия пенсионеров» (2,45%), «Яблоко» (1,34%), «Коммунисты России» (1,27%), «Зеленые» (0,91%), «Родина» (0,80%), РПСС (0,77%), «Зеленая Альтернатива» (0,64%), «Партия Роста» (0,52%) и «Гражданская платформа» с 0,15%), не преодолели пятипроцентный барьер — они не попадают в парламент.