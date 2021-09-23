«Уважаемые пациенты! Администрация СПб ГБУЗ «Николаевская больница» информирует вас, что с 23 сентября 2021 года все отделения стационара будут перепрофилированы в инфекционные», — говорится в сообщении администрации стационара.

По данным «Фонтанки», речь идет примерно о 400 койках для больных коронавирусом. После третьей волны Николаевская больница вернулась в штатный режим работы только 1 сентября.

«Николаевская больница» — ведущее лечебное учреждение Петродворцового района. Стационар оказывает стационарную и амбулаторную помощь более 200 тысячам жителям Петродворцового района, Стрельны и Ломоносова, а так же гостям и жителям Петербурга.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 333 тысячи, в Москве — 1 миллион 608 тысяч, в Петербурге — 606 тысяч, в мире — 229 миллионов человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.