Владелец сгоревшего здания «Невской мануфактуры» получил штраф на 1 миллион рублей

Из материалов суда следует, что АО «Невская мануфактура» было известно, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. На территории мануфактуры 12 апреля 2021 года произошел пожар, который сильно повредил постройки. Огонь уничтожил исторические и культурные ценности, необратимо изменились важные элементы.

Суд пришел к выводу, что организация совершила правонарушение по статье о проведении строительных работ без разрешения госоргана охраны объектов культурного наследия. Суд назначил штраф в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, днем 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы. Тушение осложнилось обрушением стен здания — из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику. Акционер «Невской мануфактуры» пообещал властям Петербурга восстановить сгоревшее здание на Октябрьской набережной. Свое намерение он выразил в официальном письме губернатору Александру Беглову.

Также в апреле КГИОП направил исковое заявление об обязании АО «Невская мануфактура» восстановить сгоревшее здание. Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск. Владельцы должны провести работы по реставрации мануфактуры за четыре года.