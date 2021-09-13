Дожди, ветер и циклон «Кийан»: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять циклон, получивший название «Кийан», и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7-12 миллиметров осадков при месячной норме в 69 миллиметров.

Температура воздуха в Петербурге сегодня, 13 сентября, составит +15…+17 градусов, по области +14…+19. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 14 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный — с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12. В среду, 15 сентября, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток +7…+9 градусов, днем +10…+12.