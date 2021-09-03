Облачно, дождливо и холодно: синоптики рассказали о погоде на конец недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 сентября, погоду в Петербурге будет формировать очередной активный североатлантический циклон, центр которого к концу дня уйдет в Верхневолжье. Его облачная спираль будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер. «Циклон за циклоном», — посетовал синоптик.

Сегодня в Петербурге +10…+12 градусов тепла, по области +8…+13. Ветер ожидается северный, порывистый — 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 4 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность — пройдут кратковременные дожди, ночью местами. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11.

В воскресенье, 5 сентября, также ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток +5…+7 градусов, в пригородах до +2, днем +9…+11.