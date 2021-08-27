В рамках социально-гигиенического мониторинга, организованного Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю было выполнено около 4 тысяч лабораторных исследований морской воды Черноморского побережья — на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Оказалось, что не соответствуют нормам только пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследований в органы власти Анапы и Новороссийска было отправлено требование ограничить купание в зонах рекреаций.

Ранее отдыхающие обратили внимание на темно-бурый цвет воды в устье реки Анапки. Специалисты объяснили это недавними подтоплениями, во время которых со дна реки поднялись иловые отложения. Власти Анапы же не исключают, что в Черное море могли попасть стоки из канализационных колодцев или иные вещества. Роспотребнадзор пока не сообщает, что стало причиной загрязнения — мониторинг качества воды сейчас проводит ежедневно.

Напомним, в конце мая Роспотребнадзор вынес приговор водоемам Петербурга: ни один из них не оказался пригодным для купания. К началу июля ведомство еще раз проверило водные акватории города — и в них все так же нельзя было купаться. Позже запретили купание и в озере Донцо, которое прозвали «петербургскими Сейшелами» за ярко-бирюзовую чистую воду и белоснежный песок. Правда, этим летом оно и так оставляло туристов разочарованными. Толпы людей, мутная вода и гадюки встречают желающих искупаться.