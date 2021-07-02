Роспотребнадзор еще раз проверил водоемы Петербурга. Что, все еще нельзя купаться? Да, нельзя 😭

Ко 2 июля Роспотребнадзором были отобраны 144 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Это:

1-е Суздальское озеро (Верхнее), Выборгский район;

2-е Суздальское озеро (Среднее), Выборгский район;

3-е Суздальское озеро (Нижнее), Выборгский район;

Ольгинский водоем, Выборгский район;

Колонистский пруд, Пушкинский район;

Озеро Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»);

Финский залив (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»), «Дюны» Курортный район: «Морские Дубки» Приморский район);

Озеро Безымянное, Красносельский район,

Река Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский»), Колпинский район.

В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.

«Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — отмечают в Роспотребнадзоре.