В Петербурге запретили купаться в озере Донцо

Водоросли, покрывшие известняковое дно озера, стали одной из причин закрытия Кюрлевского карьера для купания. Среди них могут быть сине-зеленые, опасные для людей и животных.
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Фото: Shutterstock.com
Летом 2021 года озеро, привлекавшее всех своим лазурным цветом, оставляет туристов разочарованными. Толпы людей, мутная вода и гадюки встречают желающих искупаться.
«В выходные на берегах Донца может одновременно находиться до тысячи отдыхающих. В будние дни значительно меньше, человек двести», — рассказал инспектор дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области «Фонтанке».
Теперь на пляже установили табличку: «Купаться запрещено». Штраф — от 500 до 5 000 рублей, на усмотрение комиссии комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Несмотря на то, что управление Роспотребнадзора по Ленинградской области включает озеро Донцо в список безопасных для купания озёр и рек, плавать в нем запрещено.
«Роспотребнадзор всего лишь указывает, что вода в Донце чистая, но не в их полномочиях разрешать купание. Территория вокруг озера не оборудована для этого. Но мы и не можем оборудовать, потому что у нее статус ООПТ», сообщает «Фонтанке» Марина Трофимова.
Вопреки тому, что купаться в озере нельзя, кататься на сапе или надувной лодке с веслом — можно. Главное, чтобы инвентарь был без моторов.
В администрации Калитинского сельского поселения рассказали, как правильно отдыхать в Кюрлевском карьере, ничего не нарушая. Парковаться — только на небольшой стоянке у деревни Донцо, а на берегу обойтись без костров, мангалов и палаток, сообщает «Фонтанка»
Напомним, что в конце мая Роспотребнадзор вынес приговор водоемам Петербурга: ни один из них не оказался пригодным для купания. К началу июля ведомство еще раз проверило водные акватории города. Ситуация не изменилась.
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