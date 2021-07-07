В Петербурге запретили купаться в озере Донцо

Летом 2021 года озеро, привлекавшее всех своим лазурным цветом, оставляет туристов разочарованными. Толпы людей, мутная вода и гадюки встречают желающих искупаться.

«В выходные на берегах Донца может одновременно находиться до тысячи отдыхающих. В будние дни значительно меньше, человек двести», — рассказал инспектор дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области «Фонтанке».

Теперь на пляже установили табличку: «Купаться запрещено». Штраф — от 500 до 5 000 рублей, на усмотрение комиссии комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Несмотря на то, что управление Роспотребнадзора по Ленинградской области включает озеро Донцо в список безопасных для купания озёр и рек, плавать в нем запрещено.

«Роспотребнадзор всего лишь указывает, что вода в Донце чистая, но не в их полномочиях разрешать купание. Территория вокруг озера не оборудована для этого. Но мы и не можем оборудовать, потому что у нее статус ООПТ», сообщает «Фонтанке» Марина Трофимова.

Вопреки тому, что купаться в озере нельзя, кататься на сапе или надувной лодке с веслом — можно. Главное, чтобы инвентарь был без моторов.

В администрации Калитинского сельского поселения рассказали, как правильно отдыхать в Кюрлевском карьере, ничего не нарушая. Парковаться — только на небольшой стоянке у деревни Донцо, а на берегу обойтись без костров, мангалов и палаток, сообщает «Фонтанка»

Напомним, что в конце мая Роспотребнадзор вынес приговор водоемам Петербурга: ни один из них не оказался пригодным для купания. К началу июля ведомство еще раз проверило водные акватории города. Ситуация не изменилась.