Вандалы повредили скульптуру «Полдень» в Летнем саду. Они отломали пучок стрел

По словам представителей сада, виновников пока что не нашли. Они предполагают, что часть скульптуры отломали из-за использования его в качестве опоры при фотографировании.

Посетителей попросили не ставить детей на постаменты скульптуры и не взбираться на них. «Это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющих композицию Летнего сада. Их реставрация — непростое дело», — добавили они.