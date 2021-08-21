Вандалы повредили скульптуру «Полдень» в Летнем саду. Они отломали пучок стрел

Скульптура «Полдень» в Летнем саду лишилась пучка стрел — его отломали неизвестные. Об этом рассказали в сообществе «Сады Русского музея».
По словам представителей сада, виновников пока что не нашли. Они предполагают, что часть скульптуры отломали из-за использования его в качестве опоры при фотографировании.
Посетителей попросили не ставить детей на постаменты скульптуры и не взбираться на них. «Это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющих композицию Летнего сада. Их реставрация — непростое дело», — добавили они.
Напомним, ранее в Летнем саду из-за сильного ветра упала 260-летняя липа. Дерево снесло также копию скульптуры «Аллегория сладострастия». А в Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб. Спил дерева станет арт-объектом: на нем обозначат даты из истории сада и установят на месте падения дерева.
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