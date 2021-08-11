Дуб возрастом 160 лет упал в Ботаническом саду Петербурга

«8 августа 2021 года около 09:00 в Ботаническом саду Петра Великого упало дерево. Это дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) относилось к старейшим деревьям нашего сада. По данным Леспроекта, в 1981 году его возраст был оценен в 120 лет, и с тех пор прошло еще 40 лет», — сообщает старший научный сотрудник, научный куратор Парка-дендрария и дендропитомника Г.А. Фирсов.

Куратор добавляет, что высота дерева достигла 18,7 метров, а крона — 24,5 метра в поперечнике.

Отмечается, что ее проекция значительно превосходит высоту дерева.

Измеренная окружность ствола (измеряется на высоте груди или на высоте 1,3 метр от земли) составила 275 сантиметров, что соответствует 88 см в диаметре.

Как отмечают специалисты Ботанического сада, ствол дуба ровный, дерево находилось в хорошем состоянии.

«Почему же оно упало? Если подойти поближе, то видно, что на месте вывороченных корней образовалась яма до одного метра глубиной. Скелетные якорные корни, которые уходили вглубь и в стороны, поддерживали крону, почти все сгнили. Мочковатых мелких корней очень мало», — заключили в саду.