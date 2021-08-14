В Летнем саду из-за сильного ветра упала 260-летняя липа

По опубликованным фотографиям можно сделать вывод, что липа снесла также копию скульптуры «Аллегория сладострастия». В музее также подчеркнули, что садам Русского музея более 300 лет и на их территории растет много старовозрастных деревьев. «Поэтому нахождение в саду в ветреную погоду может быть опасно. Будете осторожны и очень внимательны», — говорится в посте.