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Упавший 160-летний дуб в Ботаническом саду Петербурга станет арт-объектом

В петербургском Ботаническом саду Петра Великого упал 160-летний дуб. Спил дерева станет арт-объектом. На нем обозначат даты из истории сада и установят на месте падения дерева.

  • фото: https://vk.com/binran

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сада, на настоящий момент дуб полностью убран. Отмечается, что часть древесины будет использована в оранжерейном комплексе. На месте будет установлен спил дерева, на котором обозначат важные даты в истории сада за последние 160 лет.

Листья, мелкие ветви и кору превратят в мульчу для покрытия дорожек сада. Несколько фрагментов дерева уже отдали в Ленинградский зоопарк.

Напомним, что высота дерева составляла 18,7 м, крона — 24,5 м в поперечнике, окружность ствола — 88 см в диаметре. Ранее стало известно, что падению могло способствовать усыхание дерева и прошедший накануне дождь.

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