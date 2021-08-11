Упавший 160-летний дуб в Ботаническом саду Петербурга станет арт-объектом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сада, на настоящий момент дуб полностью убран. Отмечается, что часть древесины будет использована в оранжерейном комплексе. На месте будет установлен спил дерева, на котором обозначат важные даты в истории сада за последние 160 лет.

Листья, мелкие ветви и кору превратят в мульчу для покрытия дорожек сада. Несколько фрагментов дерева уже отдали в Ленинградский зоопарк.

Напомним, что высота дерева составляла 18,7 м, крона — 24,5 м в поперечнике, окружность ствола — 88 см в диаметре. Ранее стало известно, что падению могло способствовать усыхание дерева и прошедший накануне дождь.