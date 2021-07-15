В Петербурге стартовал прием заявок на вакцинацию от COVID-19 иностранных работников

АО «Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма» начало организованный сбор заявок от работодателей по количеству иностранных сотрудников, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Заявки принимаются до 20 июля 2021 года.
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Фото: Shutterstock.com
Как только в город поступит вакцина предназначенная для иностранных граждан, Агентство совместно с Комитетом по здравоохранению Петербурга и СПБ ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» согласуют график вакцинации с прикреплением организаций города, заполнивших форму, к пунктам вакцинации по территориальному признаку, о чем дополнительно проинформируют работодателей, сообщает Комитет по развитию туризма.
Сейчас в городе проходят подготовительные работы:
- осуществлен запрос на поставку в Петербург 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для иностранных граждан, работающих в городе.
- Прорабатывается механизм и размер оплаты вакцинации трудовых мигрантов,
- формируется перечень пунктов вакцинации, в которых планируется прием трудовых мигрантов.
Напомним, ранее медики записали видеообращение с призывом прививаться от COVID-19, а дом народного творчества Ленобласти запустил конкурс частушек про вакцинацию от коронавируса.
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