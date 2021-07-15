В Петербурге стартовал прием заявок на вакцинацию от COVID-19 иностранных работников

Как только в город поступит вакцина предназначенная для иностранных граждан, Агентство совместно с Комитетом по здравоохранению Петербурга и СПБ ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» согласуют график вакцинации с прикреплением организаций города, заполнивших форму, к пунктам вакцинации по территориальному признаку, о чем дополнительно проинформируют работодателей, сообщает Комитет по развитию туризма.

Сейчас в городе проходят подготовительные работы:

осуществлен запрос на поставку в Петербург 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» для иностранных граждан, работающих в городе.

Прорабатывается механизм и размер оплаты вакцинации трудовых мигрантов,

формируется перечень пунктов вакцинации, в которых планируется прием трудовых мигрантов.

Напомним, ранее медики записали видеообращение с призывом прививаться от COVID-19, а дом народного творчества Ленобласти запустил конкурс частушек про вакцинацию от коронавируса.