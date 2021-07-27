На фармбазу Петербурга поступила партия из 39 320 комплектов доз «Спутника лайт». Из них в расфасовке по одной инъекции — 12 320 доз и по пять инъекций — 27 000 доз. Это однокомпонентная вакцина, которая рекомендуется для вакцинации переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и другие категории граждан от 18 до 60 лет. Все они получат сертификат о вакцинации.

«Вакцину «Спутник лайт» ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это. Нельзя снижать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Только он позволит нам снять ограничения», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По данным Смольного, с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 267 441 человек, из них 906 133 полностью завершили цикл вакцинации. Первично ревакцинированы 769 человек, закончили цикл ревакцинации 33 человека. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 1 397 142 комплекта доз. Запас вакцины в городе — 128 932 комплектов доз.

Напомним, вакциной «Спутник лайт» будут прививать иностранных граждан, работающих в Петербурге. Они смогут получить препарат уже в ближайшее время.