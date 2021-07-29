Фиктивная вакцинация от COVID-19. В Петербурге полиция раскрыла мошенническую схему связанную с работниками больницы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главком МВД по городу и Ленинградской области, в организации аферы подозревается 31-летняя врач. К противоправной деятельности она привлекла 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения города, которая была исполнителем фиктивной вакцинации.

«Неиспользованный препарат (вакцина) уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении», — отмечается в сообщении.

Фигурантом дела также стал мужчина, который привлекал клиентов для таких услуг.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Уточняется, что раскрыть преступную схему удалось после обращения жителя в полицию с жалобой на мошенников. Мужчина признался, что хотел купить поддельную справку об отрицательном тесте на COVID-19, не сдавая при этом никаких анализов.

Для этого он нашел Telegram-канал, оказывающий подобные услуги, и перевел деньги. Но затем канал был заблокирован, и мужчина не получил оплаченную услугу.

В ходе расследования дела удалось сначала найти и задержать подозреваемого в мошенничестве, у которого дома при обыске нашли печати медучреждений, сертификаты о вакцинации и другие документы. Из-за них было возбуждено дело о подделке документов. Во время расследования удалось выйти на врача и медсестру.

Медики за деньги заносили сведения о будто бы пройденной вакцинации на портал «Госуслуги», а также передавали готовые справки подозреваемому в мошенничестве, сообщает ведомство.

Воспользоваться такой схемой фиктивной вакцинации, по версии следствия, удалось нескольким десяткам жителей города. В настоящее время полиция устанавливает других возможных участников схемы.

Как сообщает ТАСС, на изъятых справках видны печати больницы Сестрорецка.

Напомним, ранее продавцов поддельных COVID-справок задержали в Петербурге.