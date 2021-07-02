Продавцы поддельных COVID-справок задержаны в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, в Красносельском районе, чтобы поймать продавца, правоохранители сами купили поддельный тест. На проспект Ветеранов к ним приехал курьер, у которого было изъято 9 поддельных медицинских справок. Помимо поддельной справки стоимостью 1 800 рублей у мужчины можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом за 500 рублей

На станции метро «Девяткино» оперативники задержали 30-летнюю женщину. Она также зарабатывала на жизнь продажей поддельных медицинских справок. У нее документ о вакцинации стоил 1 500 рублей, а справка об отсутствии контактов с инфицированными — в три раза меньше, сообщают «РИА новости».

Еще одного курьера задержали сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга. Он передал покупательнице сканы результатов лабораторных исследований на COVID-19.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте фальшивых документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.