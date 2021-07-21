Из-за жары в водах Петербурга начали размножаться сине-зеленые водоросли

По словам заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елены Таргоний, из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась на 5 градусов выше нормы. «Для Невы норма — +18…+20 градусов. В Ижоре выше на 10 градусов при норме +20 градусов». Она уточнила, что сейчас власти ежедневно патрулируют состояние водоемов и следят за их чистотой, а в ходе одного рейда заметили водоросли.

«На акватории рек и Финского залива мы наблюдаем большие скопления этих сине-зеленых водорослей. В период их разложения выделяется в атмосферу неприятный запах, многие жители считают, что это связано со сбросом неочищенных сточных вод, однако это естественный процесс их отмирания», – отмечает Елена Таргоний.

Эти растения могут негативно отразиться на экологии водоемов в целом. Цветение водорослей влияет на качество воды. Скопление большого количества цианобактерий является источником биологического загрязнения и увеличивает риск массовой гибели рыбы из-за уменьшения объемов кислорода в водоемах. Также водоросли выделяют неприятный запах и меняют цвет воды.

Директор Государственного гидрологического института Сергей Журавлев сообщил, что потенциальную опасность сине-зеленых водорослей не стоит недооценивать. Они могут принести серьезный вред не только животным, но и людям.

«Они называются водорослями, звучит безобидно. Фактически это бактерии. Из-за них происходит именно бактериальное загрязнение водоемов. Когда люди купаются в водоемах с обильным цветением сине-зеленых, не дай бог проглатывают эту воду, или же она попадает на слизистую, это может вызвать очень неприятные последствия, особенно у детей», — отметил Журавлев.

Напомним, ранее стало известно, что на Петербург вновь надвигается жара. Она вернется в город уже к выходным, а к началу августа и вовсе перевалит за отметку в +30 градусов. Но сегодня, 21 июля, температура в городе окажется ниже нормы.