Петербуржцев предупредили о возвращении жары. Вот когда это случится

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, самым прохладным днем на этой неделе станет среда — из-за северо-западного ветра со стороны Финляндии столбики термометров остановятся на отметке от +20 до +22 градусов.

«В целом, в течение всей недели до выходных будет комфортная погода с температурой в дневные часы +20..+25 градусов. Если завтра будет +21..+23, то в среду +20..+22 градуса, это будет наиболее прохладный день, связанный с тем, что сейчас северо-западный ветер, и с Финляндии продолжает поступать холодная воздушная масса», — рассказал 78.ru синоптик.

К концу недели температура воздуха будет постепенно повышаться и в выходные дни, к празднику ВМФ, снова придет антициклон — в Петербурге обоснуется солнце, дни пройдут без осадков, а температура воздуха составит +25..+26 градусов.

На похолодании даже в ночное время суток надеяться не стоит — из-за высоких температур в центре города холодать практически не может. А вот на территории Ленинградской области, наоборот, холода будут господствовать.

«В восточных районах Ленобласти снижение температуры будет до +6..+8 градусов, к середине недели на Карельском перешейке температура также может понижаться до +7..+8 градусов. Осадки будут, но это будут кратковременные дожди, которые будут проходить не в большинстве районов Ленобласти. Сегодня осадков не будет, и завтра во втором половине дня ожидаем приближение нового атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди и где-то грозы», — заключил Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 21 июля, в Петербурге ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ливень. Днем без существенных осадков. В ночное время суток +14…+16 градусов, днем +20…+22.

В четверг, 22 июля, ночью малооблачно, без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, местами возможна гроза, днем порывы ветра местами до сильного. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, в окрестностях до +10, днем +21…+23. В пятницу, 23 июля, переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. В ночное время суток +14…+16 градусов, днем +20…+22.