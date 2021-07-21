Температура в Петербурге 21 июля окажется ниже нормы

Сегодня на погоду Петербурга окажет влияние гребень антициклона с запада. При переменной облачности обойдется без осадков, короткие дожди пройдут лишь на востоке, юго-востоке области, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха окажется немного ниже нормы, днем термометры покажут +19…+21°, по области ожидается +17…+22°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст.

Синоптик отметил, что в Петербурге в последующие дни местами ожидаются кратковременные дожди и +22…+24°.

Напомним, ранее из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась до рекордной температуры.