В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса

«В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — приводит «Фонтанка» слова начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чхинджерии.

Чхинджерия напомнила, что целевым показателем является вакцинация 60% взрослого населения — или 2,67 миллиона человек. С учетом уже привитых осталось около 1,5 миллиона «Надо прививать еще интенсивнее», — подчеркнула она.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что увольнять человека с работы за отказ прививаться от коронавируса, если у него есть медицинские противопоказания, незаконно. Также Путин отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Кроме того, в стране могут ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации против коронавируса. Но пока это только предложение.