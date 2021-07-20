В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса. Но это станет крайней мерой, к которой прибегнут только в случае необходимости.
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Фото: Shutterstock.com
«В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — приводит «Фонтанка» слова начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чхинджерии.
Чхинджерия напомнила, что целевым показателем является вакцинация 60% взрослого населения — или 2,67 миллиона человек. С учетом уже привитых осталось около 1,5 миллиона «Надо прививать еще интенсивнее», — подчеркнула она.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что увольнять человека с работы за отказ прививаться от коронавируса, если у него есть медицинские противопоказания, незаконно. Также Путин отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Кроме того, в стране могут ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации против коронавируса. Но пока это только предложение.
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