В России предложили ввести наказание за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19

Свое предложение Петров направил в адрес министра юстиции России Константина Чуйченко, пишет RT. По мнению инициатора поправок, несмотря на принимаемые меры, отдельная часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин. «Вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться. Кроме того, в России сформировался черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

Петровым предложено дополнить Уголовный кодекс следующими пунктами:

об ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям,

об установлении ответственности для медицинских работников, распространяющих «недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании»,

ввести наказание за «приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании».

По его мнению, данные меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что увольнять человека с работы за отказ прививаться от коронавируса, если у него есть медицинские противопоказания, незаконно. Также Путин отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Кроме того, в России утвердили рекомендации о порядке вакцинации от коронавируса. Рассказываем о том, что важно знать о прививке — как до ее получения, так и после.