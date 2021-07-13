Беглов: город сделал все возможное, чтобы матчи ЕВРО-2020 прошли успешно

В дни проведения матчей на Крестовском острове вводились ограничения движения автотранспорта. Тем, кому транспорт был необходим, выдавали специальные пропуска. В МФЦ Петроградского района было выдано 4500 таких пропусков. Среднее время оформления документов в окне составило 15 минут, среднее время ожидания не превысило 8 минут, сообщает пресс-служба Смольного.

Полторы тысячи волонтеров помогали в проведении чемпионата. Они встречали болельщиков и гостей города в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, создавали настроение на площадках в рамках работы культурно-развлекательной программы, консультировали по работе транспорта, рассказывали о достопримечательностях города и делали многое другое. Всего для работы на чемпионате было подано 10987 заявок.

«Город сделал все возможное, чтобы матчи ЕВРО-2020 прошли успешно. Был обеспечен медицинский контроль, продумана и реализована транспортная составляющая. Петербург еще раз показал, что может проводить крупнейшие международные события даже в таких непростых условиях, как сейчас», – заявил губернатор Александр Беглов.

Также на время проведения чемпионата был создан Региональный центр управления пассажирскими перевозками, в его состав вошли более 13 организаций. Основную нагрузку по транспортному обслуживанию обеспечивали три станции метро: «Беговая», «Крестовский остров» и «Зенит». С 12 июня по 2 июля подземка перевезла более 25 млн пассажиров, в дни матчей – 12,5 млн человек.

Зрителям и волонтерам Евро-2020 на период проведения Чемпионата разрешили воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Всего бесплатно было перевезено 329792 пассажира.

В ночь с 12 на 13 июня и с 21 на 22 июня метро, как и некоторый наземный транспорт, работало круглосуточно из-за позднего окончания матчей.

В пресс-службе отмечают, что медицинское обеспечение мероприятий чемпионата было организовано в соответствии с регламентом. Внутри стадиона и на прилегающих к нему территориях работали медицинские пункты, мобильные медицинские бригады.

Напомним, что к Евро-2020 Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана в Приморском парке Победы, а в Главном штабе открыли выставку о футбольном клубе «Зенит». Болельщики провели больше времени в барах Петербурга, чем на стадионе, а матчи посетили более 135 тысяч человек.