Как пишет «Афиша Daily» со ссылкой на исследование МТС, на рестораны и бары иностранцы в среднем потратили на час больше времени, чем на походы в парки и музеи, и на два часа больше, чем на посещение стадиона. Самой популярной оказалась улица Рубинштейна — здесь побывали 49% туристов. Ва втором месте — улица Пестеля (16%), еще столько же футбольных фанатов отдыхали на Новой Голландии.

Не барами едиными: при этом половина болельщик Евро-2020 посетили Эрмитаж и Летний сад. На Марсовом поле побывали 35% туристов, в Исаакиевском соборе — 27%, в Петергофе — 25%.

Больше всего любителей футбола приехали в Петербург из Нидерландов, Австрии и Польши. Жить они предпочитали в историческом центре, а также в ближайших к стадиону районах — Петроградском, Приморском и Василеостровском.

Четвертьфинал между футбольными сборными Швейцарии и Испании стал последним матчем для Петербурга в рамках Чемпионата Европы по футболу-2020. Закончив основное время вничью со счетом 1:1 и также проведя овертайм, испанцы обыграли швейцарцев в серии пенальти. Всего матчи Чемпионата Европы по футболу в Петербурге посетили более 135 тысяч болельщиков. Завершив прием Евро-2020, власти уже начали подготовку к проведению финального матча Лиги чемпионов, который состоится в мае 2022 года.