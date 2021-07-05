Матчи Евро-2020 в Петербурге посетили более 135 тысяч болельщиков

В Петербурге прошли семь матчей Чемпионата Европы, их в совокупности посетили более 135 тысяч болельщиков. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, большое внимание организаторами турнира в России уделялось вопросам безопасности в период пандемии коронавируса, а Петербург провел турнир на самом высоком уровне. Всего было подано почти 140 тысяч заявок на получение паспортов болельщика, город посетили более 200 игроков из восьми национальных сборных.

Как напомнил оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин, в городе были организованы базы сборных Финляндии и Словакии. По его словам, обе команды «нас благодарили и уехали с самыми теплыми впечатлениями».

Напомним, ранее стало известно, что заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 граждан Финляндии, вернувшихся в страну после Евро-2020 в Петербурге. Больше всего случаев в Хельсинки, Эспоо и Вантаа.