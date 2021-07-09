«Петроградский — один из старейших районов города. Улицы там узкие, из-за хаотичной парковки они оказались одними из самых перегруженных. «Скорым» и пожарным автомобилям бывает трудно проехать. Парковка на тротуарах мешает проходу горожан. Платная парковка здесь очень нужна», — отметил Беглов.

Конкурс на проектирование будет объявлен до конца июля 2021 года. Это позволит запустить проект уже в первой половине 2023 года. В рамках расширения зоны платной парковки в Петроградском районе планируется создать порядка 13 тысяч парковочных мест.

В настоящее время платная парковка существует на 28 улицах Центрального района. В текущем году планируется ее расширить, добавив туда еще 71 улицу — проектирование первого этапа расширения уже завершено. Второй этап реализуют до конца 2022 года. Это 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, до конца 2023 года зона платной парковки должна охватить всю историческую часть города: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это будет порядка 65 тысяч упорядоченных парковочных мест. В 2024 году планируется расширить зону платной парковки на часть территорий Калининского и Выборгского районов. Там будет создано 7,6 тысячи парковочных мест.

«Зона платной парковки уже показала свою эффективность. Теперь автомобилисты не тратят времени на поиски свободного места. Увеличилась пропускная способность улиц и скорость передвижения общественного транспорта. Кроме того, значительно сократились случаи парковки на тротуарах или вторым рядом», — резюмировал губернатор.