«На перспективу»: зону платной парковки в центре Петербурга планируют расширить еще на 265 улиц

До конца 2021 года в Центральном районе Петербурга увеличится число парковочных мест. Всего планируется организовать платные парковки по 71 адресам. «На перспективу» также имеется список из еще 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.
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Konstantin Lenkov / Shutterstock.com
Согласно адресному перечню улиц, опубликованному ранее Городским центром управления парковками, платная парковка появится на 71 улице, переулке, проезде или проспекте Центрального района до конца 2021 года. Также ведомство собирается запроектировать места в оставшейся части района и в Адмиралтейском. Как пишет «Фонтанка», «на перспективу» имеется список из еще 265 улиц.
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