«На перспективу»: зону платной парковки в центре Петербурга планируют расширить еще на 265 улиц

До конца 2021 года в Центральном районе Петербурга увеличится число парковочных мест. Всего планируется организовать платные парковки по 71 адресам. «На перспективу» также имеется список из еще 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.