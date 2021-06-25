Власти Москвы потребовали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников

Обязанность перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу вступает в силу с 28 июня. «Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ», — говорится в постановление.

Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является «критически важным для обеспечения функционирования организаций», индивидуальных предпринимателей, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса.

Также постановлением продлевается приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания услуг общественного питания — за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг. Также в это время нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Напомним, со следующей недели попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. А вот летние кафе, террасы и веранды разрешили посещать без QR-кода. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.