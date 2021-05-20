В общественном транспорте Петербурга вновь ужесточают меры по COVID-19. Пассажирам без масок откажут в перевозке

«Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих. Сделаем все зависящее от нас, чтобы справиться с новым вызовом — погасить негативную динамику на начальной стадии. Давайте друг друга беречь!» — заявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

По словам Соколова, Петербург готов к проведению Чемпионата Европы по футболу «в соответсвии с самыми высокими мировыми стандартами». «Обеспечим эпидемиологическое благополучие его участников и зрителей», — заявил вице-губернатор. По его мнению, «почетное право принять матчи» — «общая заслуга петербуржцев, сумевших стойко перенести вынужденные ограничения локдауна и приучивших себя соблюдать рекомендации Роспотребнадзора». «Все мы ждем очередного этапа снятия ограничений, но пока число заболевших растет», — добавил он.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов заявил, что эпидемическая ситуация в Петербурге не критичная, ее удается сдерживать, что позволяет городу готовиться к проведению крупных мероприятий с большим количеством участников. Хотя незадолго до этого не исключил ужесточения ограничений из-за роста числа заболевших. Госпитализация в городе также продолжает расти, за неделю почти в полтора раза — на 47%. Риск заражения повышается, по мнению медиков, единственный надежный способ защититься от заболевания и его тяжелых последствий — это прививка.