Эпидситуация в Петербурге позволяет готовиться к крупным мероприятиям, заявил Беглов. Хотя сутками ранее он не исключил ужесточения ограничений

По словам Беглова, в городе «очень много мероприятий» — это и подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, и День города, и «Алые паруса», и чемпионат Европы по футболу. «У нас очень много приезжает туристов, гостиницы все заполнены. У нас есть возможность провести в реальном режиме все эти праздники, и мы будем стараться делать все, чтобы их провести», — заявил губернатор.

Хотя еще сутками ранее, в минувший понедельник, Беглов не исключил ужесточения ограничений по коронавирусу — из-за роста числа заболевших и госпитализаций. «Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сообщил он в ходе еженедельного радиообращения.

Чтобы этого не случилось, губернатор призвал горожан соблюдать действующие санитарные правила и пройти вакцинацию.

«Если он [рост числа заболевших] дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор будет вынужден вводить ограничения. Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально. Нужно каждому жителю соблюдать правила безопасности — носить маски, это норма жизни. И второй вопрос — вакцинация, у нас достаточно вакцины, и если мы будем иметь коллективный иммунитет в городе, тогда и все эти праздники пройдут на самом высоком уровне. Мы сможем обезопасить себя и гостей, которые приедут к нам», — резюмировал Беглов.