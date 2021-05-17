Беглов не исключил усиления ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге

«Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения. При этом губернатор отметил, что «в Европе свирепствует индийский штамм коронавируса и люди крайне нуждаются в вакцине».

В Петербурге растет госпитализация пациентов с диагностированным коронавирусом, только за последнюю неделю — на 27%. Также люди чаще заболевают — прирост за семь дней составил 3,5%. Чтобы привести коечный фонд в соответствие с требованиями Минздрава, не менее 20% свободных мест, в городе развертывают дополнительные койки, перепрофилируют больницы, а также расширяют «Ленэкспо». Все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, будут действовать до конца месяца.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 949 тысяч, в Москве — 1 миллион 140 тысяч, в Петербурге — 428 тысяч, в Ленинградской области — 43 тысячи, в мире — 163 миллиона человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.