Прокатные электросамокаты в Петербурге могут получить знак безопасности

С предложением ввести специальный знак «Безопасный самокат» выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев. Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе парламентария, получить такую идентификацию смогут электросамокаты кикшеринговых сервисов, которые подпишут с городом соглашение об ограничении скорости и правилах стоянки.

«В итоге мы придем к тому, что знак будет у всех участники рынка, которые захотят на нем работать. В обмен они получат доверие со стороны тех, кто сейчас их побаивается, и необходимую инфраструктуру, в которой заинтересованы и бизнес, и городские власти», — отметил Цивилев.

Свое предложение депутат направил в адрес председателя Комитета по транспорту Петербурга Кирилла Полякова. «Это позволит стимулировать рынок к установлению единых правил и обеспечению безопасности как самих пользователей электросамокатов, так и пешеходов, которые их окружают. Комитет по транспорту со своей стороны будет развивать необходимую для кикшеринговых компаний инфраструктуру, в которой заинтересованы и бизнес, и городские власти», — говорится в письме.

Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.

Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для электросамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Пока власти разрабатывают документ, в городе происходят инциденты с участием электросамокатов. В минувшую пятницу, 14 мая, петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Один из фигурантов дела арестован. Ранее также стало известно, что солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на электросамокате.