Названа дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в 2021 году

Проведение праздника «Алые паруса» намечено на 25 июня. В 2020 году пандемия коронавируса не позволила выпускникам собраться вместе — праздник состоялся в телевизионном формате. Формат и места проведения «Алых парусов» в 2021 году будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки. Вероятно, праздник пройдет в очном формате с присутствием зрителей — власти Петербурга рассчитывают на это.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.