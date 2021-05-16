Синоптики обещают экстремальную жару в Москве — такой погоды не было уже 124 года

В Москве с 17 мая ожидается экстремальная жара, которой не было уже 124 года. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, температурный фон на 10–11 градусов превысит многолетнюю норму мая. Так, в понедельник, 17 мая, температура воздуха днем составит около +30 градусов — и таких высоких показателей не было как минимум за весь период послевоенной истории.
Во вторник воздух прогреется до +31 градуса — это на 7 градусов выше нормы июля. Если прогноз подтвердится, в столице России будет побит рекорд 1897, когда было зафиксировано 29,1. Синоптики также предупреждают, что горожан ждет эффект «погоды в пустыне», когда после жаркой сухой погоды днем наступает резкое похолодание вечером.
Такая аномальная погода будет связана с крупным циклоном, сформировавшимся в результате слияния арктического и азиатского антициклонов. Идущие с ним юго-восточные ветры принесут в регион среднеазиатскую жару.
Напомним, ранее стало известно, что лето в Петербурге пройдет без погодных потрясений. Аномальная жара и затяжные дожди не прогнозируются. А пока, после аномальной жары, в Петербург возвращаются дожди. Синоптики дают горожанам еще пять дней, чтобы насладиться теплом. В конечном итоге, у мая-2021 будут все шансы попасть как минимум в пятерку самых «мокрых» в XXI веке.
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