Синоптики обещают экстремальную жару в Москве — такой погоды не было уже 124 года

По словам метеоролога, температурный фон на 10–11 градусов превысит многолетнюю норму мая. Так, в понедельник, 17 мая, температура воздуха днем составит около +30 градусов — и таких высоких показателей не было как минимум за весь период послевоенной истории.

Во вторник воздух прогреется до +31 градуса — это на 7 градусов выше нормы июля. Если прогноз подтвердится, в столице России будет побит рекорд 1897, когда было зафиксировано 29,1. Синоптики также предупреждают, что горожан ждет эффект «погоды в пустыне», когда после жаркой сухой погоды днем наступает резкое похолодание вечером.

Такая аномальная погода будет связана с крупным циклоном, сформировавшимся в результате слияния арктического и азиатского антициклонов. Идущие с ним юго-восточные ветры принесут в регион среднеазиатскую жару.