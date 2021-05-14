Синоптик: май-2021 попадет как минимум в пятерку самых «мокрых» в XXI веке

По прогнозу синоптика, предстоящие выходные в Петербурге начнет циклон. Его центр выйдет в районы Псковской области, оставляя город в своей теплой части. В послеполуденные часы это станет причиной коротких дождей, местами с грозами, а температурный фон составит +20…+22 градуса, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.

«В воскресенье циклон отправится на северо-восток, и в своем тылу затянет в Питер более прохладный воздух. Вновь не обойдется без кратковременных очаговых дождей и похолодает до +17…+19, однако это по-прежнему выше нормы, но уже всего на градус-другой. Ну а новая неделя стартует июльской погодой. Антициклон понизит вероятность дождей и воздух прогреется до +24…+26 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы климата», — говорит Леус.

Теплая погода продержится в Петербурге до конца второй декады мая. Затем похолодает — большая часть последних десяти дней мая окажется на 1-2 градуса холоднее нормальных значений. Только в последние 3-4 дня температурный тренд изменится — и фон вернется в нормы.

«Конечно же в отдельные дни не обойдется и без дождей. Май, который уже накопил около полутора месячных норм осадков, попадет как минимум в пятерку самых «мокрых» в XXI веке», — отмечает синоптик.

Напомним, ранее стало известно, что лето в Петербурге пройдет без погодных потрясений. Аномальная жара и затяжные дожди не прогнозируются. А пока, после аномальной жары, в Петербург возвращаются дожди. Синоптики дают горожанам еще пять дней, чтобы насладиться теплом. Выходные и вовсе начнутся с ливней и гроз.