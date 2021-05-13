Каким будет лето в Петербурге? Рассказал главный синоптик города

«Все месяцы температура будет близкой к норме, но с положительной аномалией. Холодных периодов над нашей территорией не видим, поэтому считаем, что лето должно быть нормальным. Жарким будет вряд ли. Засух и заливания дождями не предвидится», — приводит «Фонтанка» слова главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

А пока, после аномальной жары, в Петербург возвращаются дожди. Синоптики дают горожанам еще пять дней, чтобы насладиться теплом.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди, пускай и кратковременные, вернутся в Петербург уже завтра, 14 мая. В пятницу в городе ожидают переменную облачность и 19-21 градус тепла. В субботу, 14 мая, ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачная с прояснением погода, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23. В воскресенье, 16 мая, также облачно с прояснениями Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +17…+19, у водоемов местами до +14.