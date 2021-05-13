Синоптики дали Петербургу еще пять дней летней погоды. В город возвращаются дожди и похолодание

«До 18 мая в Петербурге будет комфортная температура, до 20 градусов, а потом будет понижение, но несильное. В ближайшие дни пройдут дожди, возможны грозы», — приводит «Фонтанка» слова главного синоптика города Александра Колесова.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди, пускай и кратковременные, вернутся в Петербург уже завтра, 14 мая. В пятницу в городе ожидают переменную облачность и 19-21 градус тепла.

В субботу, 14 мая, ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачная с прояснением погода, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23. В воскресенье, 16 мая, также облачно с прояснениями Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +17…+19, у водоемов местами до +14.