Грозы, туман и кратковременные дожди задержатся в Петербурге на три дня. Вот прогноз синоптиков

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 16 мая, ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19.

В понедельник, 17 мая, ночью малооблачно, днем переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман, вечером небольшой дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем умеренный. В ночное время суток +9…+11, днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.

Во вторник, 18 мая, днем местами возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем существенно не изменится.

Напомним, ранее стало известно, что лето в Петербурге пройдет без погодных потрясений. Аномальная жара и затяжные дожди не прогнозируются. А пока, после аномальной жары, в Петербург возвращаются дожди. Синоптики дают горожанам еще пять дней, чтобы насладиться теплом. В конечном итоге, у мая-2021 будут все шансы попасть как минимум в пятерку самых «мокрых» в XXI веке.