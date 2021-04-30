30 апреля с 07:00 до 12:30, 5 мая с 14:00 до 18:00 и 7 мая с 07:00 до 12:30

по наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, Миллионной ул., Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.), наб. Зимней канавки, Дворцовой наб., Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейской наб., Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая

по наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, Миллионной ул., Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.) и наб. Зимней канавки и Дворцовой наб.

8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 09:00 до 12:30

по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейской наб. и Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

С 00:00 29 апреля до 12:30 9 мая

запрещена остановка автотранспорта по наб. р. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.) и Миллионной ул.

Кроме того, 30 апреля и 5, 7, 8, 9 мая также изменятся маршруты движения общественного транспорта в центре Петербурга. Как отмечают в Смольном, ограничения движения могут изменяться и дополняться. Петербуржцев просят быть внимательными и планировать свои маршруты.

Напомним, парад Победы в Петербурге в 2021 году проведут с учетом особенностей эпидемической ситуации. Например, пустят на Дворцовую площадь только с отрицательным тестом на коронавирус — это касается как военных, так и ветеранов. Кроме того, акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» 9 мая вновь пройдет в онлайн-формате. Свой поток трансляции получит каждый регион России. А салют в честь Дня Победы в Петербурге могут отметить из-за коронавируса.