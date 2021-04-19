Акция «Бессмертный полк» 9 мая вновь пройдет в онлайн-формате

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», — рассказала сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В очном формате акцию «Бессмертный полк» планируют провести 24 июня. «Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие «Бессмертный полк России» в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать — 24 июня», — добавила Цунаева.

Напомним, в 2020 году акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» была проведена онлайн из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и планировалась к проведению в офлайне в июне. Однако позже ее официально перенесли на 2021 год. Президент России Владимир Путин пообещал тогда, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее также стало известно, что Парад Победы в Петербурге в 2021 году проведут с учетом особенностей эпидемической ситуации. Например, пустят на Дворцовую площадь только с отрицательным тестом на коронавирус — это касается как военных, так и ветеранов.