В день парада Победы на Дворцовую площадь пустят только с отрицательным тестом на коронавирус

Для участия в параде Победы 9 мая обязательным будет отрицательный тест на коронавирус. Это касается как военных, так и почетных гостей, главными среди которых станут ветераны. При подборе волонтеров отдадут предпочтение тем, кто прошел полный цикл вакцинации. На входе у всех проверят документы об отсутствии COVID-19, наличие средств индивидуальной защиты, измерят температуру. Территория будет дополнительно обработана дезинфицирующими средствами.

«Не стоит забывать про опасность коронавирусной инфекции. Несмотря на частичное послабление ограничений, она никуда не ушла. Для нас самое важное — защитить здоровье и жизнь петербуржцев, в частности ветеранов, которые будут в этот день присутствовать на Дворцовой площади. Для них будет организовано дополнительное врачебное наблюдение и специальное волонтерское сопровождение», — отметила председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольга Аришина.

В параде Победы примет участие свыше 200 военнослужащих и около 150 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа.

Напомним, Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 24 июня. В этот же день было предложено провести офлайн-шествие «Бессмертного полка» — однако он так и не состоялся из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Акция прошла 9 мая в виртуальном формате. Шествие транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках. Очное шествие перенесли на 2021 год. Как пообещал президент России Владимир Путин, акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».