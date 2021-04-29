Салют в честь Дня Победы в Петербурге могут отметить из-за коронавируса

Салют в честь Дня Победы 9 мая в Петербурге может не состояться. Праздничные залпы планируют отметить из-за эпидемической ситуации — в последние дни в городе ухудшилась динамика заболеваемости коронавирусом.
-
Фото: Shutterstock.com
«На 9 мая планировали салют, но, видимо, из-за эпидемиологической ситуации все-таки отменим такие публичные уличные мероприятия. Несколько ухудшилась статистика, динамика заболеваемости. Окончательное решение еще не принято, но, к сожалению, этих мероприятий, скорее всего, не будет», — приводит «Комсомольская правда» слова председателя Комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко.
Напомним, парад Победы в Петербурге в 2021 году проведут с учетом особенностей эпидемической ситуации. Например, пустят на Дворцовую площадь только с отрицательным тестом на коронавирус — это касается как военных, так и ветеранов. Кроме того, акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» 9 мая вновь пройдет в онлайн-формате. Свой поток трансляции получит каждый регион России.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.