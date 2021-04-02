Станция «Зенит» закрыта уже год — сначала из-за мер по противодействию распространению коронавируса, затем из-за ремонта. Как пишет Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, все необходимые работы для обеспечения открытия станции надеются выполнить к июню 2021 года — когда город будет принимать матчи Евро-2020.

Напомним, станцию петербургского метрополитена «Зенит» закрыли на ремонт в апреле 2020 года. Начать принимать пассажиров отремонтированная станция должна была еще в августе, к первому матчу футбольного клуба «Зенит» на домашнем стадионе, однако «Метрострой» не смог завершить работы в срок из-за «сложной финансовой ситуации». В октябре открытие вновь перенесли, на этот раз на декабрь, однако этого так и не произошло.

Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в том году. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка.

За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельным сроком сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» назывался декабрь 2019 года.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%