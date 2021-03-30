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В Петербурге расширили права бездомных. Теперь им не нужна прописка, чтобы получить соцпомощь

Уставной суд Петербурга отметил ранее принятые положения постановления правительства, устанавливающие порядок учета бездомных. По ним люди без определенного места жительства должны были иметь регистрацию в Петербурге или Ленобласти, чтобы получить социальную помощь.

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«Только что Уставный суд огласил решение по нашему иску о расширении социальных прав бездомных. Положения постановления правительства, устанавливающие порядок учета бездомных, признаны не соответствующими городскому уставу. Такой порядок не позволял многим бездомным людям получить социальную поддержку от города — для этого нужно было встать на учет. Согласно постановлению, сделать это могли только те, кто документально подтвердит факт проживания в Петербурге», — отметила депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова.

Иск об отмене требования был подан пятью депутатами Законодательного собрания Петербурга Михаилом Амосовым, Максимом Резником, Борисом Вишневским, Александром Рассудовым и Надеждой Тихоновой после обращения благотворительной организацией «Ночлежка». Оно будет упразднено до 1 июля 2021 года.

Напомним, летом 2020 года благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила консультационную службу в Москве, в ноябре открыла душевой пункт «Неравнодуш», где можно бесплатно помыться и привести одежду в порядок. Ранее Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая» в пользу благотворительной организации. А рассказы 24 российских писателей и журналистов выйдут в одном сборнике «Дом» — книге, которую готовит к выпуску «Ночлежка».

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