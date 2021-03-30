В Петербурге расширили права бездомных. Теперь им не нужна прописка, чтобы получить соцпомощь

«Только что Уставный суд огласил решение по нашему иску о расширении социальных прав бездомных. Положения постановления правительства, устанавливающие порядок учета бездомных, признаны не соответствующими городскому уставу. Такой порядок не позволял многим бездомным людям получить социальную поддержку от города — для этого нужно было встать на учет. Согласно постановлению, сделать это могли только те, кто документально подтвердит факт проживания в Петербурге», — отметила депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова.

Иск об отмене требования был подан пятью депутатами Законодательного собрания Петербурга Михаилом Амосовым, Максимом Резником, Борисом Вишневским, Александром Рассудовым и Надеждой Тихоновой после обращения благотворительной организацией «Ночлежка». Оно будет упразднено до 1 июля 2021 года.

Напомним, летом 2020 года благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила консультационную службу в Москве, в ноябре открыла душевой пункт «Неравнодуш», где можно бесплатно помыться и привести одежду в порядок. Ранее Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая» в пользу благотворительной организации. А рассказы 24 российских писателей и журналистов выйдут в одном сборнике «Дом» — книге, которую готовит к выпуску «Ночлежка».