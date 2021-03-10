Галина Артеменко и Ирина Маслова получили специальный приз премии «Собака.ru» «Петербург будущего 2021»

3 марта на набережной реки Карповки открыли памятник погибшим во время пандемии медикам. Однако церемония должна была пройти только в на следующий день, 4 марта — с участием инициаторов появления «Печального ангела» Галины Артеменко и Ирины Масловой. Под их началом весной 2020 года появилась «Стена Памяти» медиков, погибших от COVID-19.

«Памятник Печальному ангелу на Карповке открыл Беглов. Без меня и Ирины Масловой. Я помню, как мы с Ирой искали это место, как я поняла, что там должна быть фигура Ангела созданная Романом. Именно эта. Мне больно, что так поступили именно с нами. Мною не двигает честолюбие, как кто-то писал в комментариях. Просто мне думается, что все должно быть открыто и прозрачно. Просто честно. И все», — отреагировала в своем Facebook одна из инициаторов проекта памятника Галина Артеменко.

4 марта на набережной реки Карповки прошло «народное» открытие скульптуры. На церемонии их (Галину Артеменко и Ирину Маслову, — прим. ред.) и благодарили больше всего. И конечно, врачей — и скончавшихся от коронавирсуса, и живых», — говорили петербуржцы, пришедшие на «народное» открытие.