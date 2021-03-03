На набережной Карповки открыли памятник погибшим во время пандемии медикам. Его создал автор «Петербургского ангела» Роман Шустров

«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.