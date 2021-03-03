На набережной Карповки открыли памятник погибшим во время пандемии медикам. Его создал автор «Петербургского ангела» Роман Шустров

На набережной реки Карповки открыли памятник погибших во время пандемии медикам. Его создал автор «Петербургского ангела» Роман Шустров, скончавшийся от коронавируса в мае 2020 года.
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Здесь и далее фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Скульптура «Печальный ангел» — отлитая в бронзе работа легендарного петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса 14 мая 2020 года. Это уже третья скульптура ангела его авторства, установленная в Петербурге — первые две находятся в Измайловском саду и в Любашинском. Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.
«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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